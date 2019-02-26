2019-02-26T14:54:39+03:00
Общество

Повредили самую маленькую в мире матрешку и розу: работы сибирского Левши сломали во время перевозки

Но мастер обещает скоро все восстановить
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Бутон у розы, к счастью, уцелел. Фото: Владимир АНИСКИН.Бутон у розы, к счастью, уцелел. Фото: Владимир АНИСКИН.
Изменить размер текста:

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин устраивает выставки своих работ по всему миру, и после Будапешта его коллекцию должны были показать в Италии. Но там мероприятие отменили, и все экспонаты нужно было вернуть в Россию.

- Прямых рейсов из Италии в Новосибирск нет, так что пришлось искать варианты с минимальным количеством погрузок и выгрузок, - объяснят Владимир. – Самым удобным был перелет из Италии до Праги, а потом уже оттуда в Новосибирск.

Волосок с матрешкой уперся в бумажку: еще какие-нибудь 10-20 микрон, и матрешка бы слетела. Фото: Владимир АНИСКИН.

Волосок с матрешкой уперся в бумажку: еще какие-нибудь 10-20 микрон, и матрешка бы слетела. Фото: Владимир АНИСКИН.

Когда все экспонаты прилетели в Новосибирск и Владимир начал их проверять, то его ждал неприятный сюрприз.

- Достаю работу и вижу, что внутри колпачка болтается светодиод подсветки - удар был такой силы, что он вылетел из своего гнезда. А микроминиаюра-то была хорошая - роза на торце волоса, - описывает ситуацию сибиряк. – Пострадала и еще одна работа – самая маленькая матрешка на торце волоса: это же какой силы был удар, что саморезик, держащий колпачок, выломал часть подставки. Волосок с матрешкой уперся в бумажку: еще какие-нибудь 10-20 микрон, и матрешка бы слетела.

Восстановить обе работы новосибирец обещает в ближайшее время.

А вот матрешка, на которой была закреплена экспозиция, повезло еще меньше. Фото: Владимир АНИСКИН.

А вот матрешка, на которой была закреплена экспозиция, повезло еще меньше. Фото: Владимир АНИСКИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тройной тулуп на тротуаре: в соцсетях появились мемы с фигуристами на скользких улицах Новосибирска
«Помогите расшевелить приставов»: вкладчики крупнейшей финансовой пирамиды уже полтора года не могут получить свои деньги
«Тут еще ситуация — у нее дома жили собаки»: животным из сгоревшего дома, где погиб ребенок, ищут хозяев
«Земля – дорогое удовольствие»: депутаты хотят сделать больше платных парковок в Новосибирске
Лучше ездить в грязной машине: новосибирцы экономят на мойке автомобилей
Девять часов ожидания: вылет из Вьетнама в Новосибирск задержали из-за поломки боинга
На месте работают следователи: на пожаре в частном доме под Новосибирском погибли две сестры
Под видом посетителя: новосибирец занимался кражами вещей у сотрудников в клиниках и салонах красоты
Сорвался в шахту лифта: рабочий погиб в строящейся гостинице Новосибирска
Февральская оттепель: в Сибири из-за аномального тепла проснулись медведи
Авария под Новосибирском: женщина на «Тойоте» устроила смертельное ДТП с грузовиком
Мама-перекуп: сибирячке грозит срок в тюрьме за продажу арестованной приставами «Импрезы»
«Когда ты леди, а в душе пацанка»: новосибирцы оценили «четко» одетую сибирячку
Погода на день в Новосибирске: 26 февраля будет минус 4 градусов и без осадков
«Вообще-то я был простывшим»: депутат с оперным голосом спел гимн России, и стал героем соцсетей
«Думал там или бомба, или деньги»: блогера напугал дипломат с детскими игрушками возле «Пятерочки»
Сил в тяжелый час: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье депутата Дмитрия Прибаловца
«Она винит себя во всем»: на пожаре погиб 4-летний мальчик, которого мама заперла одного в доме
Депутат ЛДПР получил мандат народного доверия на участие в выборах мэра города Новосибирска