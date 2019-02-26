Повредили самую маленькую в мире матрешку и розу: работы сибирского Левши сломали во время перевозки
Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин устраивает выставки своих работ по всему миру, и после Будапешта его коллекцию должны были показать в Италии. Но там мероприятие отменили, и все экспонаты нужно было вернуть в Россию.
- Прямых рейсов из Италии в Новосибирск нет, так что пришлось искать варианты с минимальным количеством погрузок и выгрузок, - объяснят Владимир. – Самым удобным был перелет из Италии до Праги, а потом уже оттуда в Новосибирск.
Волосок с матрешкой уперся в бумажку: еще какие-нибудь 10-20 микрон, и матрешка бы слетела. Фото: Владимир АНИСКИН.
Когда все экспонаты прилетели в Новосибирск и Владимир начал их проверять, то его ждал неприятный сюрприз.
- Достаю работу и вижу, что внутри колпачка болтается светодиод подсветки - удар был такой силы, что он вылетел из своего гнезда. А микроминиаюра-то была хорошая - роза на торце волоса, - описывает ситуацию сибиряк. – Пострадала и еще одна работа – самая маленькая матрешка на торце волоса: это же какой силы был удар, что саморезик, держащий колпачок, выломал часть подставки. Волосок с матрешкой уперся в бумажку: еще какие-нибудь 10-20 микрон, и матрешка бы слетела.
Восстановить обе работы новосибирец обещает в ближайшее время.
А вот матрешка, на которой была закреплена экспозиция, повезло еще меньше. Фото: Владимир АНИСКИН.
ИСТОЧНИК KP.RU