2019-02-26T13:15:55+03:00
Общество

Тройной тулуп на тротуаре: в соцсетях появились мемы с фигуристами на скользких улицах Новосибирска

Веселые коллажи уже собрали сотни лайков и комментариев
Татьяна СОЛОВОВА
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Тротуары в Новосибирске превратились в каток. Фото: https://vk.com/typical_nskТротуары в Новосибирске превратились в каток. Фото: https://vk.com/typical_nsk
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Сейчас прогулка по новосибирским тротуарам - тот еще квест: пару ласточек, два шпагата – и вы, наконец-то, дома. Паблик «Типичный Новосибирск» решил повеселить сибиряков и сделал пост с юморными коллажами: «отправили» фигуристов (среди них, к примеру, Алина Загитова) покататься на новосибирских улицах.

- В Новосибирске пройдёт Чемпионат России по фигурному катанию. «Неубранный лёд на улицах Новосибирска прекрасно подойдёт для проведения соревнований такого уровня», - прокомментировал новость президент федерации фигурного катания России, - с юмором написали в паблике.

Как думаете, фигуристы оценили бы такой лед на улицах? Фото: https://vk.com/typical_nsk

Как думаете, фигуристы оценили бы такой лед на улицах? Фото: https://vk.com/typical_nsk

Сибиряки коллаж оценили, а вот в отношении работы коммунальщиков эмоций новосибирцы не сдерживали:

- Площадь Калинина вообще ад, невозможно там идти, - возмущаются одни.

- Мама сегодня упала на руку, перелом в двух местах. Хоть бы песком посыпали, молчу уже про гранитную крошку, - делятся другие.

Даже в центре Новосибирска тротуары не чистят. Фото: https://vk.com/typical_nsk

Даже в центре Новосибирска тротуары не чистят. Фото: https://vk.com/typical_nsk

- Как минимум посыпать чем-нибудь, чтобы не скользило, - считают третьи.

- Можно ещё тряпок накидать: они в лёд врастут, и будет сцепление с дорогой, - юморят четвертые, намекая на то, что все тротуары и дороги на фотографиях даже не посыпаны песком.

Многие сибиряки после прогулки по новосибирским улицам обращаются в травмпункты. Фото: https://vk.com/typical_nsk

Многие сибиряки после прогулки по новосибирским улицам обращаются в травмпункты. Фото: https://vk.com/typical_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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