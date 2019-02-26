«Тут еще ситуация — у нее дома жили собаки»: животным из сгоревшего дома, где погиб ребенок, ищут хозяев

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-26T12:13:43+03:00

Две собаки погибли в огне в доме, другие смогли выжить.

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В Новосибирске вчера сгорел жилой дом. В огне погиб четырехлетний ребенок. Но сегодня оказалось, что не только он один.

— У его мамы шоковое состояние, с ней работают психологи. Остался второй ребенок, чуть постарше. Конечно, будем помогать им, чем сможем, но тут еще ситуация — у нее дома жили несколько собак, ее личные подобрашки и щенки на пристройстве, — рассказали в группе «Зоопомощь от «Потеряшки-НСК».

Две собаки погибли в огне в доме, две сумели спрятаться, а щенки оказались в ветлечебнице.

Сейчас животным ищут временные дома.

— Возможно, хозяйка их потом заберет, но пока ей конечно не до них... — добавили в группе.

Если вы хотите забрать животных, то можете обратиться по телефону: 8-913-914-04-75.

ИСТОЧНИК KP.RU