«Земля – дорогое удовольствие»: депутаты хотят сделать больше платных парковок в Новосибирске

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-26T11:56:56+03:00

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Депутаты выступают за большее количество платных парковок в Новосибирске.

- Город просто забит транспортными средствами. Новосибирск, претендуя на звание третьего города в России, теряет сегодня колоссальные денежные средства, не предоставляя услугу автопарковок. Весь мировой опыт подсказывает, что земля в деловом центре – это дорогое удовольствие. Здесь должно быть платное пространство. Так весь мир развивается, и мы, нравится это кому-то или нет, все равно к этому подходим. Но идем крайне медленно. Никакого политического вопроса здесь нет. Есть 402 парковочных места за два года. Причем с дедовскими методами - заехать на парковку быстро, а выехать – 30 минут ждать надо, пока расплатишься, хотя есть устройства, которые позволяют производить оплату моментально, - сказал на очередном заседании Федор Николаев, возглавляющий в парламенте транспортный комитет.

«Земля в деловом центре – это дорогое удовольствие» - новосибирские депутаты хотят создать больше платных парковок. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» свое мнение высказал Вячеслав Ашурков, возглавляющий региональное отделение Федерации автовладельцев России.

- Должны быть такие места, где можно поставить автомобиль и бесплатно. А если нет такого места, то поставить уже там, где платно, - сказал Ашурков.

Общественник обозначил еще один момент:

- Давайте не забывать, что именно в этом комитете по транспортной политике Законодательного собрания находятся люди, которые имеют отношение, или имели отношение к работе эвакуаторов. И, на мой взгляд, не всегда эвакуация оправдана. И очень часто это превращается просто в бизнес.

Подробнее слушайте в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU