Лучше ездить в грязной машине: новосибирцы экономят на мойке автомобилей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-26T11:09:12+03:00

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Автовладельцы стараются сократить траты на обслуживание машин. Об этом заявили аналитики агентства «Автостат». Они ссылаются на данные опроса и говорят, что экономить начали 45% российских автовладельцев.

- Большинство (63,4%) респондентов в прошлом году решили экономить на автомойке, уменьшив количество посещений и отказавшись от дополнительных услуг. Также почти каждый второй отказался от ежедневного использования автомобиля, решив ездить на нем только по необходимости (44,4%) и сократив число поездок на дальние расстояния (40,8%). Ради экономии на штрафах 38,2% опрошенных стараются не нарушать ПДД или оплачивать нарушения со скидкой, - заявляют аналитики «Автостата».

Другие виды сокращения расходов: переход на более дешевое топливо, отказ от платных парковок, гаражей и экономия на страховке.

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» в экономии признался и Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России.

- Я приехал в студию на автомобиле, но он, действительно, грязный. Как-то получается так, что мыть приходится достаточно редко. Это, в том числе, связано с тем, что достаточно дорого - помыть автомобиль. Если раз в неделю отдавать по 400 рублей, то сумма набегает круглая.

«Машина – это живое существо» - слушатели высказались об экономии на автомобилях. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Позвонивший в эфир слушатель Александр сказал, что не станет экономить на ремонте, но тоже готов уменьшить траты на помывку.

- Я бы не стал экономить на важных деталях. Экономить, может быть, на каких-то аксессуарах автомобильных. По поводу мойки – наверное, тоже экономлю, - сказал он.

- На машине не стоит экономить. Машина – живое существо, - позвонил в эфир водитель по имени Нариман. - Если уважаешь машину, она никогда не подводит.

Другие мнение – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU