2019-02-26T09:57:18+03:00
Общество

Девять часов ожидания: вылет из Вьетнама в Новосибирск задержали из-за поломки боинга

Рейс из Камрани девять часов не мог вылететь в Новосибирск из-за неисправности самолета
Надежда ЯРКОВА
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Самолет не мог вылететь из Вьетнама в Новосибирск из-за неисправности воздушного судна.Самолет не мог вылететь из Вьетнама в Новосибирск из-за неисправности воздушного судна.Фото: Виктория МИНАЕВА
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176 пассажиров более девяти часов ждали вылета из Вьетнама до Новосибирска.

— Самолет рейса Камрань — Новосибирск вылетел с опозданием более чем на 9 часов. В рамках предполетного досмотра было выявлено, что воздушное судно неисправно и было отправлено на ремонт», — рассказала «КП» — Новосибирск» старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

Она отметила, что в связи с задержкой самолета, соответственно возникла и задержка обратного рейса: Новосибирск — Камрань.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолет рейсов S7 536 и GH 536 Камрань — Новосибирск должен был приземлиться в Толмачево сегодня, 26 февраля в 7:15 утра по новосибирскому времени.

— Воздушное судно вылетело до Новосибирска более двух часов назад, сейчас уже пассажиры летят сюда. Прилет запланирован на 16:30, на борту 176 пассажиров, — уточнила помощник прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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