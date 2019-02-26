На месте работают следователи: на пожаре в частном доме под Новосибирском погибли две сестры
Во вторник рано утром под Новосибирском загорелся частный дом, в котором погибли две пожилые женщины.
— ЧП случилось сегодня, 26 февраля около 5 часов утра. После тушения пожара в жилом доме в селе Новокремлевское Коченевского района были найдены тела 69-летней и 72-летней женщин, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.
По данному факту следователем проводится проверка. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.
В сгоревшем доме погибли сестры. Фото: СКР по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU