2019-02-26T08:56:33+03:00
Происшествия

На месте работают следователи: на пожаре в частном доме под Новосибирском погибли две сестры

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух сестер в сгоревшем доме
Надежда ЯРКОВА
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Под Новосибирском сгорел частный дом. Фото: СКР по Новосибирской области.Под Новосибирском сгорел частный дом. Фото: СКР по Новосибирской области.
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Во вторник рано утром под Новосибирском загорелся частный дом, в котором погибли две пожилые женщины.

— ЧП случилось сегодня, 26 февраля около 5 часов утра. После тушения пожара в жилом доме в селе Новокремлевское Коченевского района были найдены тела 69-летней и 72-летней женщин, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

По данному факту следователем проводится проверка. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

В сгоревшем доме погибли сестры. Фото: СКР по Новосибирской области.

В сгоревшем доме погибли сестры. Фото: СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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