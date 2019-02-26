2019-02-26T08:40:10+03:00
Происшествия

Под видом посетителя: новосибирец занимался кражами вещей у сотрудников в клиниках и салонах красоты

Действия новосибирца попали на камеры видеонаблюдения, благодаря которым его и нашли
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец попался на краже вещей и денег в общественных местах. Стоп-кадр с видео МВД.Новосибирец попался на краже вещей и денег в общественных местах. Стоп-кадр с видео МВД.
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В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о серии краж в местах скопления людей, к которым причастен ранее судимый за кражи 35-летний житель Кировского района.

- Установлено, что с апреля по сентябрь 2018 года 35-летний житель Кировского района под видом посетителя приходил в места большого скопления людей, такие как университеты, частные клиники, салоны красоты в разных районах Новосибирска. Он дожидался, когда сотрудники выходили из кабинетов, оставляя дверь открытой, после чего проникал в помещения и похищал оставленные без присмотра вещи и деньги,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В основном его добычей становились сотовые телефоны, ноутбуки и деньги из сумок сотрудников.

- В общей сложности мужчина совершил 10 краж из разных учреждений в Железнодорожном, Дзержинском, Кировском районах города. Ущерб от его действий составил около 280 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Грабивший работников заведений новосибирец попал на камеру наблюдения..

ИСТОЧНИК KP.RU

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