Сорвался в шахту лифта: рабочий погиб в строящейся гостинице Новосибирска
ЧП случилось в понедельник вечером, 25 февраля: в строящемся гостиничном комплексе на улице Победы погиб рабочий.
— Сообщение о несчастном случае в Заельцовском районе поступило на телефон оперативного дежурного в 22:31. На место происшествия тут же выехал оперативный экипаж спасателей. На месте выяснилось, что в строящемся здании гостиницы оборвался трос грузовой платформы для перевозки строительных грузов между этажами. В этот момент на платформе находился строитель — мужчина 1986 года рождения. При падении в шахту вместе с платформой, мужчина сильно ударился, получив травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Спасатели вытащили тело погибшего рабочего из шахты и перенесли его на улицу, где передали сотрудникам следственного комитета, который теперь проводит проверку по ЧП.
По данным следователей, во время строительных работ оборвался лифтовый трос, из-за чего кабина, в которой как раз и находился 33-летний рабочий, упала.
— Лифтовая кабина сорвалась с высоты пятого этажа и пролетела вниз, упав на парковочный этаж, находящийся на подземном уровне строящегося здания. Рабочий погиб от травм, не совместимых с жизнью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СКР.
Рабочий сорвался в шахту лифта на стройке гостиницы в Новосибирске..
ИСТОЧНИК KP.RU