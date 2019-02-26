2019-02-26T07:58:37+03:00
Происшествия

Сорвался в шахту лифта: рабочий погиб в строящейся гостинице Новосибирска

Лифтовая кабина с рабочим рухнула с высоты пятого этажа в шахту
Надежда ЯРКОВА
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Рабочий погиб на стройке гостиницы в Заельцовском районе Новосибирска. Стоп-кадр с видео МАСС.Рабочий погиб на стройке гостиницы в Заельцовском районе Новосибирска. Стоп-кадр с видео МАСС.
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ЧП случилось в понедельник вечером, 25 февраля: в строящемся гостиничном комплексе на улице Победы погиб рабочий.

— Сообщение о несчастном случае в Заельцовском районе поступило на телефон оперативного дежурного в 22:31. На место происшествия тут же выехал оперативный экипаж спасателей. На месте выяснилось, что в строящемся здании гостиницы оборвался трос грузовой платформы для перевозки строительных грузов между этажами. В этот момент на платформе находился строитель — мужчина 1986 года рождения. При падении в шахту вместе с платформой, мужчина сильно ударился, получив травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели вытащили тело погибшего рабочего из шахты и перенесли его на улицу, где передали сотрудникам следственного комитета, который теперь проводит проверку по ЧП.

По данным следователей, во время строительных работ оборвался лифтовый трос, из-за чего кабина, в которой как раз и находился 33-летний рабочий, упала.

— Лифтовая кабина сорвалась с высоты пятого этажа и пролетела вниз, упав на парковочный этаж, находящийся на подземном уровне строящегося здания. Рабочий погиб от травм, не совместимых с жизнью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СКР.

Рабочий сорвался в шахту лифта на стройке гостиницы в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU

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