Февральская оттепель: в Сибири из-за аномального тепла проснулись медведи

СЕГОДНЯ 07:32 2019-02-26T07:32:34+03:00

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Конец февраля в Сибирских регионах отмечен рекордным теплом, которое привело к оттепели еще до наступления календарной весны, разбудив медведей.

— Первая декада февраля была рекордно холодной, затем в атмосфере произошла перестройка направления воздуха к нашему региону, и поэтому погода в Новосибирской области, в частности, сейчас существенно опережает календарь. Температура воздуха превышает обычные значения на 6-9, местами до 16 градусов — причиной такой аномалии является циклон, который перемещается с запада на восток и несет с собой очень теплый атлантический воздух, — рассказала «КП» — Новосибирск» главный синоптик Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

Синоптик отметила, что такой характер погоды сохранится до конца этой недели, то есть до начала марта.

— На этой недели оттепели также не исключены, и то тепло, которое установилось во второй декаде февраля, привело к тому, что в Новосибирской области отмечены рекордно высокие дневные температуры: так 20 февраля в Искитиме было зафиксировано плюс 2,3 градусов, предыдущий рекорд по теплу был отмечен в 1978 году, — поделилась Анна Лапчик.

Она добавила, что потепление отмечают и в других соседних регионах: Кемеровской области, а также в Алтайском крае.

— Так в Кемеровской области, в Междуреченске отмечались более мощные потепления. В тот же день 20 февраля температура повышалась до плюс 10 градусов, — отметила синоптик.

Потепление сказывается и на животных. Так в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей», в связи с февральским аномальным потеплением проснулся Тянь-Шанский белокоготный медведь Памир, также из своей берлоги выходит бурый медведь Буян. А у гималайских медведей проснулись медвежата.

— Пока их мама по кличке Аза продолжает спать, шалуны бегают по вольеру, организуют потасовки и кувыркаются в снегу, — рассказали в парке «Роев ручей».

ИСТОЧНИК KP.RU