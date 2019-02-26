Авария под Новосибирском: женщина на «Тойоте» устроила смертельное ДТП с грузовиком

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-26T06:05:47+03:00

Женщина-водитель устроила ДТП на "встречке", в котором сама и погибла. Фото: "КП" Архив

Женщина на «Тойоте» выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой и сама погибла

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Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник, 25 февраля в Тогучинском районе

— Вчера в 19:10 на 39 км участка Инская — Барышево дороги К19Р 36-летняя женщина-водитель за рулем Toyota Crown, ехавшая в сторону поселка Барышево, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим грузовым автомобилем «Фредлайнер», — расссказали в пресс-службе УФССп по Новосибирской области.

В результате аварии женщина-водитель «Тойоты» погибла на месте аварии. В больницу был доставлен 28-летний пассажир этого же автомобиля.

— Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU