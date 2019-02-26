Авария под Новосибирском: женщина на «Тойоте» устроила смертельное ДТП с грузовиком
Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник, 25 февраля в Тогучинском районе
— Вчера в 19:10 на 39 км участка Инская — Барышево дороги К19Р 36-летняя женщина-водитель за рулем Toyota Crown, ехавшая в сторону поселка Барышево, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим грузовым автомобилем «Фредлайнер», — расссказали в пресс-службе УФССп по Новосибирской области.
В результате аварии женщина-водитель «Тойоты» погибла на месте аварии. В больницу был доставлен 28-летний пассажир этого же автомобиля.
— Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU