«Когда ты леди, а в душе пацанка»: новосибирцы оценили «четко» одетую сибирячку

СЕГОДНЯ 04:59 2019-02-26T04:59:53+03:00

Новосибирцы одобрили смелый стиль девушки, которая одела обувь на каблуке со спортивными штанами

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Пассажиры новосибирского метро встретили смелую девушку, которая не побоялась смешать в одежде сразу несколько стилей: классику со спортом. Фото столь необычного «лука» появилось в группе «Мода новосибирского метро» и вызвало весьма необычную реакцию у сибиряков — они оценили решительность девушки, примерившей столь противоречивый образ. Вот что они пишут по этому поводу в соцсетях:

— Когда ты леди, а в душе пацанка, — отмечает один.

— Не плохой вкус у этой дамы, — соглашается второй.

— Четко! — добавляет третий.

— Не те гопники пошли сегодня, — замечает четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU