Погода на день в Новосибирске: 26 февраля будет минус 4 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 03:27 2019-02-26T03:27:50+03:00

Сегодня в городе снега не ожидается, на дорогах будет скользко. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе будет относительно теплая погода с температурой днем до минус 4 градусов, осадков не ожидается.

— Во вторник, 26 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 4-6 градусов, к ночи похолодает до минус 11-13 градусов, в пригороде до минус 16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 1-6 градусов, местами до минус 11 градусов, ночная составит минус 11-16 градусов, при прояснениях до минус 22 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с температурой днем и ночью до минус 5 градусов. В последующие дни в городе ожидается еще небольшое потепление до нулевых температур днем.

ИСТОЧНИК KP.RU