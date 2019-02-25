«Вообще-то я был простывшим»: депутат с оперным голосом спел гимн России, и стал героем соцсетей

СЕГОДНЯ 20:49 2019-02-25T20:55:17+03:00

Евгений Яковенко признается, что музыкального образования у него нет, но частные уроки он брал у известного оперного певца. Фото: https://novosibirsk.er.ru/

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Новосибирские общественники и депутаты не растерялись, когда из-за технических неполадок забыли включить гимн России перед выступлением мэра. Они сами исполнили его. Видео, которое опубликовала Комсомольская правда-Новосибирск, посмотрели уже тысячи людей. Кто-то считает, что это постановка, кто-то не верит, что поют обычные люди: уж больно стройный хор голосов. Запевалой оказался Евгений Яковенко, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска. «Комсомолка» дозвонилась до него.

— У меня музыкального образования нет. Но, кстати, у Шаляпина тоже не было музыкального образования, — рассказал герой соцсетей Евгений Яковенко. — Я в свое время имел счастье заниматься с Анатолием Галактионовичем Жуковым (ветеран Великой Отечественной войны, оперный певец — Ред.), мы были друзьями, я у него занимался частным образом. Честно говоря, сегодня был без голоса, вообще-то я был простывшим. Уже четвертую неделю лечусь. А спел гимн на эмоциях, может поэтому получилось хорошо?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693903" frameborder="0"></iframe> Когда забыли включить гимн: депутаты спели "Славься, Отечество" во время заминки в Новосибирске.Екатерина КОМЯКОВА

Напомним, 25 февраля во время отчета мэра Анатолия Локтя перед общественностью произошел конфуз. Обычно перед началом заседания включают гимн Российской федерации. В этот раз всех попросили встать, должна была зазвучать музыка, но что-то пошло не так. Тогда собравшиеся исполнили гимн акапелла.

ИСТОЧНИК KP.RU