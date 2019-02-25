«Думал там или бомба, или деньги»: блогера напугал дипломат с детскими игрушками возле «Пятерочки»

СЕГОДНЯ 17:09 2019-02-25T17:09:20+03:00

Бесхозную сумку кто-то оставил у входа в супермаркет, один из покупателей не смог пройти мимо

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Новосибирский блогер Михаил Докукин вызвал полицейских к супермаркету «Пятерочка». Парня напугал бесхозный дипломат, забытый кем-то у входа в магазин. В итоге посетителей супермаркета эвакуировала полиция.

— Как бдительный гражданин, я вызвал полицию. Думал там или бомба, или деньги, а может вообще наркотики, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Докукин. — Я пять минут подождал, понаблюдал, к дипломату никто не подошел. Тогда я сходил за покупками, после чего вызвал сотрудников. Они приехали через 20 минут, оцепили магазин, эвакуировали покупателей, персонал, причем был час пик, все шли с работы, народ пытался что-то купить, но полицейские их сдерживали. Через минут 40 приехал уже кинолог с собакой.

Овчарка обнюхала подозрительный дипломат, но дала понять, что он безопасен.

— Его открыли, а там внутри игрушки какие-то пластмассовые. Пришлось писать объяснение, зачем я вызвал полицию, — добавил Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU