Сил в тяжелый час: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье депутата Дмитрия Прибаловца

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-25T15:23:59+03:00

Изменить размер текста: A A

25 февраля на 48-м году жизни скончался депутат городского совета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. Мэр Анатолий Локоть выразил соболезнования его семье.

«Дмитрий Валерьевич отдавал много сил и энергии депутатской деятельности. Калининцы отвечали ему взаимной поддержкой, дважды выбирая в Совет депутатов города Новосибирска/, - говорится в тексте соболезнования от мэра. - Он всегда был на стороне своих избирателей, которые часто к нему обращались, делились наболевшим, верили и получали отклик. Дмитрий Валерьевич достойно представлял их интересы, не проходил мимо несправедливости, промахов и ошибок, задевающих судьбы людей. Сил и выдержки семье в этот тяжелый час. Примите мои глубокие соболезнования. Светлая память!»

По данным КП-Новосибирск, причиной смерти депутата стали проблемы с сердцем. Дмитрий Прибаловец запомнился новосибирцам, как ярый защитник от застройки улицы Богдана Хмельницкого. Он был открытым человеком, хорошим собеседником, часто его комментарии публиковала и «Комсомольская правда». Это всегда было интересно и по существу. Мы также выражаем соболезнования семье Дмитрия Прибаловца. У него осталась жена и сын...

ИСТОЧНИК KP.RU