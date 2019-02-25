2019-02-25T15:23:59+03:00
Общество

Сил в тяжелый час: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье депутата Дмитрия Прибаловца

Народный избранник ушел из жизни сегодня утром
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
25 февраля на 48-м году жизни скончался депутат Дмитрий Прибаловец.25 февраля на 48-м году жизни скончался депутат Дмитрий Прибаловец.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

25 февраля на 48-м году жизни скончался депутат городского совета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. Мэр Анатолий Локоть выразил соболезнования его семье.

«Дмитрий Валерьевич отдавал много сил и энергии депутатской деятельности. Калининцы отвечали ему взаимной поддержкой, дважды выбирая в Совет депутатов города Новосибирска/, - говорится в тексте соболезнования от мэра. - Он всегда был на стороне своих избирателей, которые часто к нему обращались, делились наболевшим, верили и получали отклик. Дмитрий Валерьевич достойно представлял их интересы, не проходил мимо несправедливости, промахов и ошибок, задевающих судьбы людей. Сил и выдержки семье в этот тяжелый час. Примите мои глубокие соболезнования. Светлая память!»

По данным КП-Новосибирск, причиной смерти депутата стали проблемы с сердцем. Дмитрий Прибаловец запомнился новосибирцам, как ярый защитник от застройки улицы Богдана Хмельницкого. Он был открытым человеком, хорошим собеседником, часто его комментарии публиковала и «Комсомольская правда». Это всегда было интересно и по существу. Мы также выражаем соболезнования семье Дмитрия Прибаловца. У него осталась жена и сын...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она винит себя во всем»: на пожаре погиб 4-летний мальчик, которого мама заперла одного в доме
Депутат ЛДПР получил мандат народного доверия на участие в выборах мэра города Новосибирска
Видео до мурашек: мэру Новосибирска забыли включить гимн, и тогда зал спел его хором сам
Прокуратура разбирается, почему девочка из интерната проглотила сережки
Вернули пустой рюкзак: в Новосибирске работница кафе попалась на краже планшета у посетительницы
До дома так и не доехал: в Ленинском районе пропал пожилой новосибирец с бородой
«Утром. Скоропостижно»: умер депутат новосибирского горсовета Дмитрий Прибаловец
Выводили в масках из подъезда: в центре из горящего дома спасли девять человек
Спасло автокресло: в Ленинском районе опрокинулась иномарка с ребенком
«400 человек категорически отказались привиться»: в Новосибирске увеличилось число заболевших корью
Зачем жители Сибири привезли в Иран сало
Молодая мошенница: 25-летняя сибирячка решала свои финансовые проблемы, оформляя на клиентов фиктивные займы
Новосибирская область усилит поддержку сел в соответствии с Посланием президента
Бюджет Новосибирской области ориентирован на задачи Послания президента
«Обескрылили»: новосибирца оштрафовали за полет дрона над замерзшей Обью
«Не доехал до роддома»: родственники погибшего сибиряка ищут в Новосибирске его 16-летнего сына
«Робополис»: Образование и развлечение в одном месте!
«Девятке» срезало крышу после тарана фуры на «встречке»: три человека погибли
Хватило 10 минут: полиция поймала сибиряка, угнавшего возле кафе иномарку
Погода на день в Новосибирске: 25 февраля будет минус 4 градусов и гололед на дорогах
С тоннелями в ушах и проколотым носом: в Новосибирске 23 февраля пропала девушка с татуировкой на шее
«Хотел как в GTA»: автомобиль новосибирца вошел «штопором» в сугроб