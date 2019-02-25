Депутат ЛДПР получил мандат народного доверия на участие в выборах мэра города Новосибирска

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-25T13:59:55+03:00

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- В моей работе есть несколько форматов общения с горожанами на округе, - рассказал Евгений Лебедев. - Во-первых, в общественной приемной по адресу: улица Авиастроителей, 7, каждую пятницу я встречаюсь с новосибирцами лично, вникаю в конкретные проблемы граждан и стараюсь их решить. Во-вторых, и именно в таком формате прошла встреча в воскресенье, я обсуждаю свою деятельность, планы, идеи и пожелания на массовых собраниях избирателей. Накануне, например, собралось порядка 170 - 180 человек. Я рассказал, как велась работа моя и ЛДПР в 2018 году и о том, какие планы у нас на наступивший 2019-й. Избиратели должны четко знать, какие вопросы в данный момент уже решены, какие решаются и что будет сделано для их двора, улицы или дома.

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Евгений Лебедев подчеркнул, что его работа в качестве депутата позволила ему не только досконально узнать все имеющиеся городские проблемы, но и ясно увидеть возможные пути их решения.

- Необходимо слышать людей - это самое главное. Сверять свои возможности с пожеланиями избирателей - вот алгоритм эффективной работы депутата, отметил Евгений Лебедев. - В этот раз мы, кроме моего отчета, обсудили самые важные городские вопросы: транспортную проблематику, благоустройство, реалии мусорной реформы и социальные темы.

Когда речь зашла об общегородских проблемах, многие избиратели заявили, что Евгению Лебедеву как активному и эффективному депутату стоит баллотироваться на пост мэра Новосибирска.

Нужно отметить, что в конце 2018 года Дмитрий Савельев, депутат Государственной думы, избранный от Новосибирской области и курирующий регион по партийной линии, уже неоднократно заявлял о намерении выдвинуть кандидатом от ЛДПР на пост мэра Новосибирска Евгения Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU