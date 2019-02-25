2019-02-25T10:55:55+03:00
Происшествия

Вернули пустой рюкзак: в Новосибирске работница кафе попалась на краже планшета у посетительницы

Девушка оставила в кафе рюкзак с планшетом, а когда вернулась — планшета не обнаружила
Надежда ЯРКОВА
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Работница кафе решила оставить найденный планшет себе.Работница кафе решила оставить найденный планшет себе.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Инцидент случился в минувшие выходные, 23 февраля в одном из кафе в Железнодорожном районе Новосибирска.

— В субботу, 23 февраля в полицию обратилась жительница Новосибирска с заявлением о краже. Женщина рассказала, что забыла свой рюкзак, в котором находился планшет, в одном из заведений общепита в Железнодорожном районе. Позже она вспомнила и вернулась за своими вещами, но ей отдали пустой рюкзак, сказав, что нашли только его, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Однако полицейским удалось оперативно вычислить подозреваемую — ею оказалась 44-летняя работница кафе. Как установили полицейские, женщина нашла планшет и решила оставить его себе.

Возбуждено уголовное дело по статье — кража. Уличенную в краже женщину отпустили, взяв с нее обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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