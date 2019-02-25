2019-02-25T10:31:28+03:00
Общество

До дома так и не доехал: в Ленинском районе пропал пожилой новосибирец с бородой

В Ленинском районе Новосибирска пропал житель Кировского района — о нем ничего неизвестно уже 12 дней
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина собирался домой, но так там и не появился. Фото: поискового отряда «Лиза Алерт».Мужчина собирался домой, но так там и не появился. Фото: поискового отряда «Лиза Алерт».
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 67-летнего жителя Новосибирска Михаила Викторовича Томилина, который проживает в Кировском районе. В последний раз, 13 февраля его видели в Ленинском районе и до сих пор его местонахождение неизвестно. В поисковом отряде уточнили, что мужчина собирался в сторону дома, но там он так и не появился.

— Приметы: рост пропавшего мужчины 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с сединой. В день пропажи был одет в черную куртку с коричневым мехом на капюшоне, темные джинсы, черные ботинки, черную вязаную шапку. Из особых примет — носит бороду, — говорится в ориентировке.

Всех, кто знает что- либо о том, где сейчас находится Михаил Томилин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

О местонахождении мужчины ничего не известно уже 12 дней. Фото: поискового отряда «Лиза Алерт».

О местонахождении мужчины ничего не известно уже 12 дней. Фото: поискового отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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