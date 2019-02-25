2019-02-25T09:59:36+03:00
Происшествия

Выводили в масках из подъезда: в центре из горящего дома спасли девять человек

В центре Новосибирске на пожаре в пятиэтажке пожарные спасли девять человек
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Из горящего дома спасли 9 жильцов. Фото: МЧС по Новосибирской области.Из горящего дома спасли 9 жильцов. Фото: МЧС по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

ЧП случилось в Центральном районе Новосибирска, где в пятиэтажном жилом доме случился пожар.

— Вечером 23 февраля в 18:42 загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома на улице Советская. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры шел дым. Для эвакуации жильцов, отрезанных от выхода сильным дымом, пожарные установили автолестницу, по которой с верхних этажей спали семь человек, из них четверо детей. Еще двоих человек эвакуировали из подъезда при помощи спасательных масок, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пострадавших нет.

Огнеборцам удалось локализовать пожар уже через 13 минут, полностью ликвидировать — в 19:42.

— Основное горение происходило в квартире на втором этаже, где огнем оказались повреждены коридор и пол на площади 11 квадратных метров. В двух квартирах этажом выше частично обгорел пол и электрощиток, — отметили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Утром. Скоропостижно»: умер депутат новосибирского горсовета Дмитрий Прибаловец
Спасло автокресло: в Ленинском районе опрокинулась иномарка с ребенком
«400 человек категорически отказались привиться»: в Новосибирске увеличилось число заболевших корью
Зачем жители Сибири привезли в Иран сало
Молодая мошенница: 25-летняя сибирячка решала свои финансовые проблемы, оформляя на клиентов фиктивные займы
Новосибирская область усилит поддержку сел в соответствии с Посланием президента
Бюджет Новосибирской области ориентирован на задачи Послания президента
«Обескрылили»: новосибирца оштрафовали за полет дрона над замерзшей Обью
«Не доехал до роддома»: родственники погибшего сибиряка ищут в Новосибирске его 16-летнего сына
«Робополис»: Образование и развлечение в одном месте!
«Девятке» срезало крышу после тарана фуры на «встречке»: три человека погибли
Хватило 10 минут: полиция поймала сибиряка, угнавшего возле кафе иномарку
Погода на день в Новосибирске: 25 февраля будет минус 4 градусов и гололед на дорогах
С тоннелями в ушах и проколотым носом: в Новосибирске 23 февраля пропала девушка с татуировкой на шее
«Хотел как в GTA»: автомобиль новосибирца вошел «штопором» в сугроб