Выводили в масках из подъезда: в центре из горящего дома спасли девять человек

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-25T09:59:36+03:00

В центре Новосибирске на пожаре в пятиэтажке пожарные спасли девять человек

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ЧП случилось в Центральном районе Новосибирска, где в пятиэтажном жилом доме случился пожар.

— Вечером 23 февраля в 18:42 загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома на улице Советская. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры шел дым. Для эвакуации жильцов, отрезанных от выхода сильным дымом, пожарные установили автолестницу, по которой с верхних этажей спали семь человек, из них четверо детей. Еще двоих человек эвакуировали из подъезда при помощи спасательных масок, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пострадавших нет.

Огнеборцам удалось локализовать пожар уже через 13 минут, полностью ликвидировать — в 19:42.

— Основное горение происходило в квартире на втором этаже, где огнем оказались повреждены коридор и пол на площади 11 квадратных метров. В двух квартирах этажом выше частично обгорел пол и электрощиток, — отметили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU