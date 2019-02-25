2019-02-25T09:22:39+03:00
Происшествия

Спасло автокресло: в Ленинском районе опрокинулась иномарка с ребенком

В Ленинском районе Новосибирска сегодня утром случилось ДТП — опрокинулась иномарка с ребенком внутри
Надежда ЯРКОВА
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Авария случилась сегодня утром в микрорайоне «Чистая Слобода».Авария случилась сегодня утром в микрорайоне «Чистая Слобода».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Две иномарки столкнулись в микрорайоне «Чистая Слобода», после чего один одна из машин завалилась на бок. В перевернувшемся автомобиле на заднем сидении находился ребенок.

— Сегодня, 25 февраля водитель 1990 года рождения за рулем Toyota Corona выезжал со двора дома 311 по улице Спортивная на Порт-Артурскую и столкнулся с Toyota Corona Premio, которой управлял водитель 1986 года рождения, который ехал по улице Порт-Артурская со стороны Титова в сторону Спортивной. После столкновения «Тойота Премио» опрокинулась- рассказала старший инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

В аварии получил травмы водитель перевернувшейся машины, ему была оказана разовая помощь на месте.

— В машине также находился ребенок, который сидел на заднем сидении в автокресле и был пристегнут — ребенок не пострадал, — отметила Анна Варнавская.

В опрокинувшейся на бок машине оказался ребенок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В опрокинувшейся на бок машине оказался ребенок.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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