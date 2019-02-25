«400 человек категорически отказались привиться»: в Новосибирске увеличилось число заболевших корью

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-25T08:49:07+03:00

На данный момент опасную инфекцию нашли у 48 человек

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Сегодня стали известны последние данные по заболевшим корью в Новосибирске. Количество заболевших увеличилось до 48 человек. Из них 41 — дети.

— Очерчен круг всех контактных людей. Проводится иммунизация, — рассказал Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области. — Из числа тех, кто контактировал, 300 человек — привиты, 400 категорически отказались от вакцинации. Ежедневно проводится совместная работа с Роспотребнадзором.

По данным министра, на складе Новосибоблфарма на данный момент находится около 20 тысяч доз вакцин, в медицинских учреждениях около 3 тысяч. Так что дефицита в препаратах нет.

— За последние два дня прибавка заболевших всего лишь три человека, — добавил Константин Хальзов. — По контактам задействованы 13 образовательных учреждений — режим карантина, но закрытий нет.

ИСТОЧНИК KP.RU