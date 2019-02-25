Зачем жители Сибири привезли в Иран сало

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-25T08:37:26+03:00

Путешественники специально везли продукт за границу, чтобы вкусно поесть на 23 февраля

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Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов решил отметить мужской праздник в Иране. Он отправился туда по приглашению заморского друга.

- У нас здесь живет наш хороший друг Мохаммед. Он нас несколько раз звал в гости, и мы решили к нему съездить, - рассказал Алексей Камерзанов Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

В Иране – сухой закон: раз нельзя выпить, путешественники отметили праздник… салом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Наши путешественники в Иране встретились с другими легендарными путешественниками. Точнее – путешественницами, Ириной Сидоренко и ее собакой Гретой. Женщина и ее собака ездят по миру на машине.

- Мы были с Ириной заочно знакомы и впервые увиделись, пригласили ее в гости. Мы с собой привезли небольшой подарок Ирине и себе – два кусочка сала. Нарезали и съели, вспоминая, что 23 февраля – настоящий русский праздник, - поделился Камерзанов.

В Иране встретились легендарные путешественники. Фото: www.instagram.com/kamerzanov

ИСТОЧНИК KP.RU