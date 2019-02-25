Молодая мошенница: 25-летняя сибирячка решала свои финансовые проблемы, оформляя на клиентов фиктивные займы

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-25T08:23:05+03:00

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В Новосибирске 25-летняя девушка пойдет под суд за мошенничество с деньгами: из рабочего сейфа она украла более 250 тысяч рублей.

— В сентябре 2017 года в ООО МКК «Апекс-Групп» в компанию, которая выдавала денежные ссуды под залог недвижимости, на должность специалиста по работе с клиентами была принята обвиняемая девушка. В сентябре 2018 года она на работу не пришла. Просмотрев записи видеонаблюдения, работники фирмы выяснили, что она украла из сейфа деньги, — рассказали в пресс-службе прокуратуре по Новосибирской области.

Было возбуждено уголовное дело по статьям — хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также о хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.

— После возбуждения уголовного дела выяснилось, что девушка, используя данные паспортов бывших клиентов, оформила от их имени 24 фиктивных договора займов. Имея свободный доступ к сейфу, она брала из него деньги, которые забирала себе. Таким образом, она похитила более 250 тысяч рублей, — отметили в ведомстве.

Позже, задержанная девушка свою вину в инкриминируемом деянии признала. В свое оправдание она заявила, что летом 2018 года у нее возникла сложная финансовая ситуация, связанная с долговыми обязательствами, поэтому она оформляла фиктивные договоры, по которым получала деньги и тратила их на личные нужды.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу девушки, которое рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU