2019-02-25T08:18:52+03:00
Общество

Новосибирская область усилит поддержку сел в соответствии с Посланием президента

Одна из задач, обозначенная главой государства в Послании Федеральному собранию, повысить качество жизни сельских жителей
Екатерина КОМЯКОВА
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Цель поставлена - улучшить качество жизни сельских жителей.Цель поставлена - улучшить качество жизни сельских жителей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В регионе уже в этом году вырастет финансирование программы устойчивого развития сельских территорий. Прирост составит 20%, общий объем превысит полмиллиарда рублей. На сферу строительства и улучшение жилищных условий направят 85,2 млн рублей, на дороги — 262 млн рублей. В частности будет построено 12,7 км дорог в Баганском районе. На развитие газификации направят 129 млн рублей, на водоснабжение- 37,7 млн рублей.

— Программа устойчивого развития сельских территорий в нашем регионе реализуется планомерно. В сельской местности строятся газопроводы, новые дороги, а главное — жилье. Правительство региона за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляет социальные выплаты для строительства жилья, в том числе для молодых семей и специалистов, — рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Отметим, в регионе более 10 лет проводят эффективные мероприятия по поддержке сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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