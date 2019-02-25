2019-02-25T07:49:51+03:00
Экономика

Бюджет Новосибирской области ориентирован на задачи Послания президента

Расходы направят на решение задач, поставленные главой страны в Послании к Федеральному собранию, траты на социальную сферу составят порядка 139 млрд рублей
Екатерина КОМЯКОВА
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75% бюджета направят на социальную сферу.75% бюджета направят на социальную сферу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Основные приоритеты бюджетной политики в 2019 году в Новосибирской области касаются социальной сферы. Об этом рассказал заместитель председатель правительства региона — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко:

— Сегодня на федеральном уровне дан серьезный импульс развития социальных задач, в том числе большое внимание уделено поддержке многодетных семей, развития инфраструктуры, решения вопросов в сфере экологии. Весомая доля расходов бюджета Новосибирской области, так или иначе, соотносится с решением социальных задач, в том числе строительством школ, спортивных объектов и развитием социальной инфраструктуры в целом.

Социальные расходы в бюджете займут 75%. В целом в министерстве отмечают прирост собственных доходов, связанный с социально-экономическим развитием области, ростом РВП, привлечением инвестиций. Это позволяет увеличить расходы на социальную сферу на 9 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Конкретно

Доходы областного бюджета 2019 года составят более 154 млрд рублей, расходы — 160 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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