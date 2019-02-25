«Обескрылили»: новосибирца оштрафовали за полет дрона над замерзшей Обью
Новосибирец, который снимал с беспилотника видео на реке Обь, теперь поплатится за это штрафом. Новосибирская транспортная прокуратура на одном из новосибирских сайтов нашла ролик новосибирца и заинтересовалась им.
— В прокуратуре установили, что 5 февраля 2019 года в районе улицы Приморской Советского района Новосибирска с 17:30 до 17:45 минут местный житель проводил запуск квадрокоптера. При этом у него отсутствовал план полета, и не было получения необходимого разрешения, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В связи с незаконным использованием дрона в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево, транспортной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении.
— Владельца квадрокоптера за незаконную съемку оштрафовали на 3000 рублей, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU