«Обескрылили»: новосибирца оштрафовали за полет дрона над замерзшей Обью

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-25T07:40:08+03:00

Теперь новосибирец заплатит 3000 рублей за использование своего беспилотника

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Новосибирец, который снимал с беспилотника видео на реке Обь, теперь поплатится за это штрафом. Новосибирская транспортная прокуратура на одном из новосибирских сайтов нашла ролик новосибирца и заинтересовалась им.

— В прокуратуре установили, что 5 февраля 2019 года в районе улицы Приморской Советского района Новосибирска с 17:30 до 17:45 минут местный житель проводил запуск квадрокоптера. При этом у него отсутствовал план полета, и не было получения необходимого разрешения, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В связи с незаконным использованием дрона в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево, транспортной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении.

— Владельца квадрокоптера за незаконную съемку оштрафовали на 3000 рублей, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU