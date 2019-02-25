2019-02-25T07:15:45+03:00
Общество

«Не доехал до роддома»: родственники погибшего сибиряка ищут в Новосибирске его 16-летнего сына

Сейчас мальчику должно быть 16 лет, возможно, его зовут Денис, мать — Елена, проживала в Бердске
Надежда ЯРКОВА
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На фото погибший Роман Боровик- отец ребенка, которого родила Елена. Фото: предоставлено "Лиза-Алерт".На фото погибший Роман Боровик- отец ребенка, которого родила Елена. Фото: предоставлено "Лиза-Алерт".
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В поисковый отряд «Лиза-Алерт» обратились родственники мужчины, который не доехал до роддома 17 лет назад — погиб. Елена, которая родила, может об этом не знать, и думает, что он не приехал в роддом, потому что бросил ее с новорожденным. Родители погибшего пытались найти мать их внука, которую никогда не видели, самостоятельно, но ничего не вышло. Они готовы помогать ребенку, так как это единственное, что осталось им от их сына.

— Вчера вечером к нам на горячую линию отряда поступил звонок о помощи в поиске человека, которого не смогли найти еще 17 лет назад, — отметила руководитель отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских, добавив, что поиск относится к категории не состоявшихся, но волонтеры надеются на положительный финал.

Позвонившая волонтерам жена брата погибшего Юлия Жаркова рассказала, что родители погибшего думают, что возможно девушка и не знает о его гибели, думает, что он не приехал в роддом и исчез, потому что испугался.

— Получилось так, что сестра погибшего услышала разговор Романа — девушка сообщала ему по телефону, что она в роддоме, и у него родился сын. О том, что есть девушка и о ребенке до этого никто из семьи не знал. Сестра начала расспрашивать брата, он рассказал, что девушку зовут Лена, они учились вместе в ПУ-47 в Бердске. Рассказал, что, по словам девушки, верхняя часть лица, глаза ребенка похожи на него, и что мальчика хотела назвать Денисом. Через несколько дней он собирался ехать в роддом их забирать, собрал вещи, необходимые для выписки. Но через два дня, 23 июня 2002 года, Роман трагически погиб — уехал по работе, и его нашли мертвым на станции Посевной, — объяснила Юлия Жаркова.

По словам родственников, звонок был в середине июня, значит, день рождения у ребенка где-то в середине июня. К этому времени Роман училище бросил и работал по специальности — телемастером. Когда после похорон родители поехали забирать документы из училища, они пытались узнать что-то про Елену, которая училась здесь, но там помочь не смогли.

На фото погибший отец разыскиваемого ребенка — Роман Анатольевич Боровик 1981 года рождения, родом из Черепановского района, поселок Зимовье. В Бердское ПУ-47 поступил в 2000 году, бросил учебу осенью 2001 года. Волонтеры надеются, что возможно Елена или кто-то из жителей Бердска узнает его либо поделятся информацией о Елене и ее сыне с родственниками Романа.

Елену или её сына просят позвонить по номеру отряда «Лиза-Алерт Новосибирск»: 8-905-954-84-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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