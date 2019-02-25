«Робополис»: Образование и развлечение в одном месте!
В Новосибирске 6 марта откроет свои двери первый образовательно-развлекательный фестиваль для всей семьи «Робополис»!
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Чем он так уникален?
• Вас ждут увлекательные мастер классы, на которых вы и ваши дети сможете приобрести полезные знания и навыки
• Вы познакомитесь с роботами со всего мира;
• Вас ждут различные зоны виртуальной реальности;
• Вы сможете принять участие в конкурсах и розыгрышах с общим призовым фондом 200 000 рублей!
Это настоящее событие для всей семьи!
Подробности на нашем сайте
С 6 марта по 7 апреля 2019 года
г. Новосибирск, ТРК «Сибирский Молл», ул. Фрунзе, 238
Телефон: +7 (913) 459-26-55
ИСТОЧНИК KP.RU