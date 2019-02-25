«Девятке» срезало крышу после тарана фуры на «встречке»: два человека погибли

СЕГОДНЯ 05:02 2019-02-25T05:02:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью, 25 февраля в Ленинском районе Новосибирска.

— Сегодня около 4:30 утра ВАЗ 2109, ехавший по улице Троллейной в сторону «Тещиного языка», устроил ДТП с грузовиком. В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением и влетел во встречную фуру, — рассказали в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» со ссылкой на аварийных комиссаров «Аварком».

В аварии двое парней из «Девятки» скончались на месте, еще четверо с различными травмами доставлены на машине «скорой помощи» в больницу. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU