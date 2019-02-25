Хватило 10 минут: полиция поймала сибиряка, угнавшего возле кафе иномарку

СЕГОДНЯ 04:39 2019-02-25T04:59:19+03:00

«Тойота» стояла возле кафе на улице Широкая — на нее и позарился и угонщик

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Инцидент случился в Ленинском районе 23 февраля — полицейские объявили план «Перехват», чтобы поймать угонщика иномарки.

— В минувшие выходные, 23 февраля около 4 часов утра в полицию поступило сообщение об угоне Toyota Caldina от кафе по улице Широкой, которая принадлежит 38-летнему местному жителю. Полицейские объявили операция «Перехват» и уже через 10 минут машина была задержана сотрудниками ГИБДД на улице Волховской. За рулем находился 29-летний житель села Толмачево, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством.

— Угнанная машина вернулась к владельцу. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU