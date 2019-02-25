Погода на день в Новосибирске: 25 февраля будет минус 4 градусов и гололед на дорогах
Сегодня в городе будет относительно теплая погода, до минус 4 градусов, возможен небольшой снег и слабые метели.
— В понедельник, 25 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 4-6 градусов, к ночи похолодает до минус 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.
По области также ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабые метели, ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 4-9 градусов, ночная около минус 10-15 градусов, при прояснениях до минус 21 градусов.
«Яндекс.погода» обещает новосибирцам небольшой снег с температурой днем до минус 6 градусов и ночью до минус 9 градусов. В последующие дни в городе снова ожидается потепление до минус 1 градусов днем с осадками в виде снега.
ИСТОЧНИК KP.RU