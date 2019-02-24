С тоннелями в ушах и проколотым носом: в Новосибирске 23 февраля пропала девушка с татуировкой на шее

СЕГОДНЯ 18:55 2019-02-24T19:10:44+03:00

О Татьяне нет вестей уже сутки. Фото: https://vk.com/feniksnso.

О Татьяне Пахтман нет вестей уже сутки

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Уже сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую в Новосибирске девушку - 23-летнюю Татьяну Пахтман. Последний раз на связь сибирячка выходила 23 февраля: тогда она находилась в доме №8 на улице Советской у знакомых. Потом девушка ушла от них, и с тех пор о ней нет никаких вестей.

- Предположительно, Татьяна еще появлялась в доме №80 на улице Кирова, - сообщают в народной дружине «Феникс».

Приметы пропавшей сибирячки такие: рост 165 сантиметров, волосы до плеч с необычным окрасом, зеленые глаза.

- Есть у девушки и особые приметы: большие тоннели в ушах, проколотый нос, татуировка на шее до подбородка, - продолжают в народной дружине «Феникс». - Одета Татьяна была в черную шапку, черную куртку, черные легенсы и высокие розовые кроссовки.

Всех, кто видел девушку или что-то знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией по телефону 02 или с волонтерами по номеру 8-952-945-87-11.

ИСТОЧНИК KP.RU