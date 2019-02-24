«Хотел как в GTA»: автомобиль новосибирца вошел «штопором» в сугроб

СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-24T17:39:36+03:00

Автомобиль новосибирца рухнул в кювет, и вытащить его не удалось. Фото: Altai Motorsport Club.

Мужчина хотел скрыться от сотрудников ГИБДД в Белокурихе, а в итоге угодил в кювет

Изменить размер текста: A A

История эта началось с того, что в третьем часу ночи в воскресенье, 24 февраля, новосибирец на своем автомобиле «Тойота Ленд Крузер-200» попытался скрыться от полицейских в Белокурихе.

- Водитель прибавил скорость, но перед мостом через реку Белокуриха не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».

Правоохранители помогли выбраться 31-летнему водителю и его пассажиру: к счастью, никто не пострадал. А вот автомобилю, на котором ехали сибиряки, не повезло:

- Когда автомобиль решили поднять, то машина опрокинулась на крышу из-за лопнувшего троса, - продолжают в группе «Инцидент Новосибирск».

Историю о том, как машина новосибирца вошла «штопором» в снег, сейчас обсуждают в соцсетях:

- Хотел как в GTA, - шутят одни.

- Будет, что вспомнить о курорте, - юморят другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693783" frameborder="0"></iframe> Автомобиль новосибирца вошел «штопором» в сугроб.

ИСТОЧНИК KP.RU