«Хотел как в GTA»: автомобиль новосибирца вошел «штопором» в сугроб
История эта началось с того, что в третьем часу ночи в воскресенье, 24 февраля, новосибирец на своем автомобиле «Тойота Ленд Крузер-200» попытался скрыться от полицейских в Белокурихе.
- Водитель прибавил скорость, но перед мостом через реку Белокуриха не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».
Правоохранители помогли выбраться 31-летнему водителю и его пассажиру: к счастью, никто не пострадал. А вот автомобилю, на котором ехали сибиряки, не повезло:
- Когда автомобиль решили поднять, то машина опрокинулась на крышу из-за лопнувшего троса, - продолжают в группе «Инцидент Новосибирск».
Историю о том, как машина новосибирца вошла «штопором» в снег, сейчас обсуждают в соцсетях:
- Хотел как в GTA, - шутят одни.
- Будет, что вспомнить о курорте, - юморят другие.
Автомобиль новосибирца вошел «штопором» в сугроб.
ИСТОЧНИК KP.RU