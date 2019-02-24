2019-02-24T17:39:36+03:00
Происшествия

«Хотел как в GTA»: автомобиль новосибирца вошел «штопором» в сугроб

Мужчина хотел скрыться от сотрудников ГИБДД в Белокурихе, а в итоге угодил в кювет
Татьяна СОЛОВОВА
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Автомобиль новосибирца рухнул в кювет, и вытащить его не удалось. Фото: Altai Motorsport Club.Автомобиль новосибирца рухнул в кювет, и вытащить его не удалось. Фото: Altai Motorsport Club.
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История эта началось с того, что в третьем часу ночи в воскресенье, 24 февраля, новосибирец на своем автомобиле «Тойота Ленд Крузер-200» попытался скрыться от полицейских в Белокурихе.

- Водитель прибавил скорость, но перед мостом через реку Белокуриха не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».

Правоохранители помогли выбраться 31-летнему водителю и его пассажиру: к счастью, никто не пострадал. А вот автомобилю, на котором ехали сибиряки, не повезло:

- Когда автомобиль решили поднять, то машина опрокинулась на крышу из-за лопнувшего троса, - продолжают в группе «Инцидент Новосибирск».

Историю о том, как машина новосибирца вошла «штопором» в снег, сейчас обсуждают в соцсетях:

- Хотел как в GTA, - шутят одни.

- Будет, что вспомнить о курорте, - юморят другие.

Автомобиль новосибирца вошел «штопором» в сугроб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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