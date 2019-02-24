2019-02-24T15:09:19+03:00
Политика

Сибирские молдаване - о лидере Демократической партии Молдовы: «Бандит и вор с большой дороги»

Это заявил Дмитрий Погоря, председателя молдавского регионального национального объединения «Полярная звезда»
Виктор ВРОНСКИЙ
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Дмитрий Погоря является председателя молдавского регионального национального объединения «Полярная звезда».Дмитрий Погоря является председателя молдавского регионального национального объединения «Полярная звезда».Фото: Даба ДАБАЕВ
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У Дмитрия Погорю, председателя молдавского регионального национального объединения «Полярная звезда», сегодня жаркий день. На его исторической родине - в Молдове - проходят выборы в парламент, а он сам, гражданин России и Молдовы, в списках кандидатов. Да, законодательство позволяет баллотироваться в законодательный орган другой страны, если человек постоянно проживает в Сибири.

- Идете от Демократической партии. Средства вам на выборы Владимир Плахотнюк давал? - задали в лоб вопрос сибирскому кандидату.

- Боже упаси! Я с бандитами не вожусь. И не надо меня к демократам относить. Все в Молдове знают, кто такой Плахотнюк и как он заработал свои капиталы. Так что новость о том, что он вывел из России миллиарды (Плахотнюк также имеет двойное гражданство. - Прим. авт.), честно говоря, не удивляет. Весь капитал заработан нечестно, это бандитские игры, что сейчас и всплывает на поверхность. Да вы любого в Молдове спросите, кто такой Плахотнюк, и вам расскажут всю его подноготную. Плахотнюк больше думает не о молдавском народе, а о своем кармане. И я не думаю, что это благо для молдавского народа. В этом смысле его партия, как олигархический спрут, вытягивает из народа последнее. Зачем мне он и его поддержка?.. Я не хочу, чтобы потом в моей деревне со мной перестали здороваться. Вы же не водите дружбу с бандитами? Так почему мне это приписываете?

Что же касается вопроса о том, с кем Молдова - с Россией или без нее, сибирский кандидат заявляет твердо:

- Мы - за интеграцию, за сотрудничество, которое должно быть взаимовыгодным и полезным.

Впрочем, нынешний лидер страны только и мечтает о таких сторонниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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