2019-02-24T14:58:50+03:00
Происшествия

«Никого из опасной зоны не выгнали»: в новосибирском торговом центре на глазах посетителей лопнули плиты на полу

К счастью, никто из сибиряков, находившихся там, не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Плитка начала лопаться на глазах у посетителей.Плитка начала лопаться на глазах у посетителей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Днём в воскресенье, 24 февраля, посетители торгового центра «Голден Парк» на улице Курчатова стали очевидцами ЧП: прямо на их глазах стала лопаться плитка на полу.

- Все произошло в зоне общепита буквально в один момент, а длина повреждения составила около 25 метров, - рассказывают сибиряки на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Охрана и сотрудники бездействовали, никого из опасной зоны не выгнали. Посетители, кто с ясной головой, забрали детей и покинули опасное место. Остальные сидели и обедали.

Что происходило дальше, посетители торгового центра тоже описывают в красках:

- Никакие экстренные службы не приехали, хотя их вызывали, хато сотрудники торгового центра застелили повреждённый пол ковром, -возмущаются новосибирцы.

Комментаторы в соцсетях поддерживают сибиряков, оказавшихся в торговом центре:

- Большинству окружающих плевать на то, что плитка расходится и под ней неизвестно что, - возмущаются одни.

- Не просто так же плитка поднялась, значит, под ней было движение, - переживают вторые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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