«Никого из опасной зоны не выгнали»: в новосибирском торговом центре на глазах посетителей лопнули плиты на полу
Днём в воскресенье, 24 февраля, посетители торгового центра «Голден Парк» на улице Курчатова стали очевидцами ЧП: прямо на их глазах стала лопаться плитка на полу.
- Все произошло в зоне общепита буквально в один момент, а длина повреждения составила около 25 метров, - рассказывают сибиряки на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Охрана и сотрудники бездействовали, никого из опасной зоны не выгнали. Посетители, кто с ясной головой, забрали детей и покинули опасное место. Остальные сидели и обедали.
Что происходило дальше, посетители торгового центра тоже описывают в красках:
- Никакие экстренные службы не приехали, хотя их вызывали, хато сотрудники торгового центра застелили повреждённый пол ковром, -возмущаются новосибирцы.
Комментаторы в соцсетях поддерживают сибиряков, оказавшихся в торговом центре:
- Большинству окружающих плевать на то, что плитка расходится и под ней неизвестно что, - возмущаются одни.
- Не просто так же плитка поднялась, значит, под ней было движение, - переживают вторые.
ИСТОЧНИК KP.RU