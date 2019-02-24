2019-02-24T12:53:25+03:00
Происшествия

Сбил ребенка и скрылся: в Новосибирске ищут водителя, сбежавшего с места аварии

14-летний школьник сейчас находится в больнице
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция ищет очевидцев аварии.Полиция ищет очевидцев аварии.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Авария произошла, в праздник, 23 февраля, у дома №1а улицы Коломенская: там в 21.30 под колеса иномарки попал 14-летний мальчишка.

- Водитель на автомобиле «Ниссан Санни» белого цвета ехал со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Воронежская, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. - По неустановленной причине сидевший за рулем человек не справился с управлением и сбил подростка, который шел в попутном направлении.

После ДТП водитель иномарки поспешил не помочь пострадавшему парнишке, а сбежать с места аварии.

- После аварии ребенка с сотрясением мозга доставили в больницу, - продолжают в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку и объявили водителя, сбившего мальчика, в розыск. Всех очевидцев происшествия правоохранители просят позвонить в полицию по телефонам: (383) 232-23-51, 232-23-21 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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