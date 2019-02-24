«Райское наслаждение для глаз»: сибирячка в мини-шортах показала вкусный тверк
Елена Яткина не стесняется своих форм и нескромных нарядов: вот и в своем новом видео девушка в спадающем топе и мини-шортах станцевала на глазах у подростков. Ролик этот записывали в танцевальном лагере, где девушка давала мастер-классы.
- Шикарно все снял, - похвалила Елена оператора, который работал во время ее выступления.
А пользователи соцсетей не скупятся на комплименты самой звезде тверка:
- Слов нет! Одни эмоции! Хотелось смотреть и смотреть! Яткина, твои движения - это что-то с чем-то, - пишут одни.
- Даже через экран монитора композиция пробивала своей невероятной энергией, - считают вторые.
- Мое любимое видео, просто космос! Вы бесподобны! Так завораживает! – хвалят Елену третьи.
- Райское наслаждение для глаз и души, - восхищаются четвертые.
- Безупречно, вкусно, просто супер! Как же красиво! – не жалеют добрых слов пятые.
Напомним, Елена Яткина еще пять лет назад прославилась в Интернете благодаря своим танцам не для скромниц: ее ролик с тверком на песню Major Lazer «Watch out for this» собрал уже более 175 миллионов просмотров. А за клип на песню Beyonce «Yonce» ее отругали в Интернете: мол, девушки в костюмах выглядят слишком откровенно.
Cибирячка в мини-шортах показала вкусный тверк.
ИСТОЧНИК KP.RU