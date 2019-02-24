2019-02-24T12:18:36+03:00
Общество

«Райское наслаждение для глаз»: сибирячка в мини-шортах показала вкусный тверк

Видео Елены Яткиной уже набрало тысячи лайков
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Яткина не стесняется нескромных нарядов. Фото: https://www.instagram.com/fraules/Елена Яткина не стесняется нескромных нарядов. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
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Елена Яткина не стесняется своих форм и нескромных нарядов: вот и в своем новом видео девушка в спадающем топе и мини-шортах станцевала на глазах у подростков. Ролик этот записывали в танцевальном лагере, где девушка давала мастер-классы.

- Шикарно все снял, - похвалила Елена оператора, который работал во время ее выступления.

А пользователи соцсетей не скупятся на комплименты самой звезде тверка:

- Слов нет! Одни эмоции! Хотелось смотреть и смотреть! Яткина, твои движения - это что-то с чем-то, - пишут одни.

- Даже через экран монитора композиция пробивала своей невероятной энергией, - считают вторые.

- Мое любимое видео, просто космос! Вы бесподобны! Так завораживает! – хвалят Елену третьи.

- Райское наслаждение для глаз и души, - восхищаются четвертые.

- Безупречно, вкусно, просто супер! Как же красиво! – не жалеют добрых слов пятые.

Напомним, Елена Яткина еще пять лет назад прославилась в Интернете благодаря своим танцам не для скромниц: ее ролик с тверком на песню Major Lazer «Watch out for this» собрал уже более 175 миллионов просмотров. А за клип на песню Beyonce «Yonce» ее отругали в Интернете: мол, девушки в костюмах выглядят слишком откровенно.

Cибирячка в мини-шортах показала вкусный тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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