2019-02-24T10:48:06+03:00
Происшествия

«Жаль и хозяина, и машину»: в Новосибирске Nissan Sunny сгорел у торгового центра «Мега»

По предварительной информации, никто не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
ЧП произошло в Кировском районе.ЧП произошло в Кировском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 февраля, помощь новосибирских пожарных понадобилась у торгового центра «Мега» в Кировском районе: там загорелся автомобиль Nissan Sunny.

- Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако «Ниссан» оказался полностью уничтожен огнём, - сообщили в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, никто не пострадал. Пользователи соцсетей в комментариях пытаются разобраться, что стало причиной ЧП:

- Одеяла не убрал, - предполагают одни.

- Так сигнализация на машине в любое время закоротить может. У знакомого она на ходу в блок встала: пришлось открывать и отключать, - считают вторые.

- Это может произойти с любой машиной в независимости от её стоимости: разница лишь в том, сколько человек потеряет денег. Огнетушитель нужен в любом авто, - уверены третьи.

- Жаль и хозяина, и машину, - сочувствуют владельцу сгоревшего авто четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбил ребенка и скрылся: в Новосибирске ищут водителя, сбежавшего с места аварии
«Райское наслаждение для глаз»: сибирячка в мини-шортах показала вкусный тверк
«Зачем ты это носишь?»: девушка в «луноходах» рассмешила пассажиров новосибирского метро
«Хорошо, что хоть током никого не ударило»: в Новосибирске на перекрестке провода упали на дорогу
Даже арестовывать не пришлось: новосибирские полицейские нашли вора, укравшего телевизор, в СИЗО
ЧП в новосибирской больнице: девочка из интерната накинулась на двух детей и сорвала с них сережки
Погода на день в Новосибирске: 24 февраля будет минус 3 градуса
«Меркель, Путин и Железный человек»: подросток из поселка под Новосибирском собрал коллекцию автографов знаменитостей
«Черные подснежники»: новосибирец возмутился культурой собачников в Кировском районе
Таран на обочине: под Новосибирском в аварии грузовиков погиб молодой человек
«Счастливый» номер: в Центральном районе из салона троллейбуса повалил дым
ЧП в кинотеатре: в «Космосе» рухнувшая стена раздавила рабочего
«Когда идешь домой с работы»: молодой парень устроил зажигательные танцы в новосибирской подземке
«Бросили в сугроб вдоль дороги»: сибиряк пожаловался на мусор, который валится из переполненных контейнеров
Взялся за оружие: Локоть брутально поздравил новосибирцев с Днем защитника Отечества
Лежал без сознания: новосибирцы выкатили из гаража заведенную машину с парнем внутри