«Жаль и хозяина, и машину»: в Новосибирске Nissan Sunny сгорел у торгового центра «Мега»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-24T10:48:06+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, помощь новосибирских пожарных понадобилась у торгового центра «Мега» в Кировском районе: там загорелся автомобиль Nissan Sunny.

- Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако «Ниссан» оказался полностью уничтожен огнём, - сообщили в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, никто не пострадал. Пользователи соцсетей в комментариях пытаются разобраться, что стало причиной ЧП:

- Одеяла не убрал, - предполагают одни.

- Так сигнализация на машине в любое время закоротить может. У знакомого она на ходу в блок встала: пришлось открывать и отключать, - считают вторые.

- Это может произойти с любой машиной в независимости от её стоимости: разница лишь в том, сколько человек потеряет денег. Огнетушитель нужен в любом авто, - уверены третьи.

- Жаль и хозяина, и машину, - сочувствуют владельцу сгоревшего авто четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU