«Зачем ты это носишь?»: девушка в «луноходах» рассмешила пассажиров новосибирского метро
Какую обувь носят сибиряки в конце февраля? Сапоги, ботинки, утепленные кроссовки – дальше можете перечислять сами. А вот пассажирка новосибирской подземки решила удивить окружающих: проехалась в подземке в «луноходах».
Фото необычной обуви девушки появилось в группе «Мода Новосибирского метро», и сейчас комментаторы обсуждают выбор сибирячки. Причем сибиряки разделились на два лагеря: многие смелый выбор модной пассажирки одобряют, но часть пользователей соцсетей шутят над обладательницей «луноходов».
- Фэшн ис май профэшн (орфография сохранена – прим.авт.), - веселятся одни.
- Как бы многие так ходят: я видела по крайней мере, - вступаются за девушку вторые.
- Блин, а прикольные, только надпись лишняя, - считают третьи.
- Зачем ты носишь это, - обращаются к девушке четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU