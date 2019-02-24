2019-02-24T09:44:15+03:00
Звезды

«Зачем ты это носишь?»: девушка в «луноходах» рассмешила пассажиров новосибирского метро

Комментаторы в соцсетях обсуждают необычную обувь сибирячки
Татьяна СОЛОВОВА
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Необычная обувь девушки разделила пользователей соцсетей на два лагеря. Фото: https://vk.com/subwaynskНеобычная обувь девушки разделила пользователей соцсетей на два лагеря. Фото: https://vk.com/subwaynsk
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Какую обувь носят сибиряки в конце февраля? Сапоги, ботинки, утепленные кроссовки – дальше можете перечислять сами. А вот пассажирка новосибирской подземки решила удивить окружающих: проехалась в подземке в «луноходах».

Фото необычной обуви девушки появилось в группе «Мода Новосибирского метро», и сейчас комментаторы обсуждают выбор сибирячки. Причем сибиряки разделились на два лагеря: многие смелый выбор модной пассажирки одобряют, но часть пользователей соцсетей шутят над обладательницей «луноходов».

- Фэшн ис май профэшн (орфография сохранена – прим.авт.), - веселятся одни.

- Как бы многие так ходят: я видела по крайней мере, - вступаются за девушку вторые.

- Блин, а прикольные, только надпись лишняя, - считают третьи.

- Зачем ты носишь это, - обращаются к девушке четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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