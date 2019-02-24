«Хорошо, что хоть током никого не ударило»: в Новосибирске на перекрестке провода упали на дорогу

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-24T08:53:00+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, ЧП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева: там провода из троллейбусной контактной сети оказались на дороге.

- Движение оказалось затруднённым от площади Калинина в направлении центра, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - На месте происшествия работает аварийная служба.

А в комментариях новосибирцы обсуждают случившееся и гадают, что могло произойти с проводами.

- Провода там уже десятилетия никто не обслуживает, вот и рвутся. Горэлектротранспорт у нас давно в упадке, - считают одни.

- Хорошо, что хоть током никого не ударило: там в три раза выше напряжение, чем в домашней розетке, - пишут вторые.

- Отстояли там уже своё, - сетуют третьи.

Из-за чего провода оказались на дороге, теперь предстоит разобраться специалистам. А водителей, которые собираются ехать в центр, призывают быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU