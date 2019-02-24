Погода на день в Новосибирске: 24 февраля будет минус 3 градуса

СЕГОДНЯ 06:16 2019-02-24T06:16:10+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, погода порадует новосибирцев: синоптики обещают теплый зимний день без осадков. Так что обязательно выбирайтесь на прогулку!

- Днем по области будет 0 - минус 5 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 3 - минус 5 градусов), ночью похолодает до минус 10 - минус 15 градусов (в некоторых районах - до минус 20 градусов) - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Никаких сильных снегопадов не ожидается: возможны лишь слабые метели в западных районах области. Возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду.

А вот на «Яндексе» прогноз немного попрохладнее: днем будет минус 4 градуса. Зато ночью сайт обещает минус 9 градусов. На «Гисметео» прогноз примерно такой же: по данным портала, днем воздух прогреется до минус 5 градусов, ночью похолодает до минус 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU