2019-02-23T15:34:05+03:00
Общество

«Меркель, Путин и Железный человек»: подросток из поселка под Новосибирском собрал коллекцию автографов знаменитостей

Коллекция школьника насчитывает более 700 автографов знаменитостей, актеров и звезд футбола
Надежда ЯРКОВА
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14-летний Максим имеет в коллекции более 700 автографов знаменитостей. Фото: Максим Пухов.14-летний Максим имеет в коллекции более 700 автографов знаменитостей. Фото: Максим Пухов.
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Под Новосибирском, в поселке Краснозерское живет подросток, собравший одну из самых больших коллекций автографов знаменитостей в России.

— Я начал собирать свою коллекцию два года назад, в коллекции не только автографы, есть программы, билеты и многое другое. Самый первый автограф — Александра Карелина, взял лично у спортсмена, я просто фанат футбола, а сам занимаюсь плаванием больше 6 лет. Но вот захотел получить автограф любимого футболиста, получил и захотелось дальше собирать. Сейчас в коллекции больше 700 автографов, — рассказал «КП» — Новосибирск 14-летний Максим Пухов, житель рабочего поселка Краснозерское.

Подросток рассылает звездам письма с просьбой об автографе. Фото: Максим Пухов.

Подросток рассылает звездам письма с просьбой об автографе. Фото: Максим Пухов.

Максим отметил, что на матчи сам не ходит, потому что живет в поселке, а в городе редко бывает. Поэтому пишет письма знаменитостям, в театры актерам, футболистам домой, некоторым в команды и просит автографы: отправляет фотографии — пишет, что поклонник и просит автограф.

— В коллекции есть Лев Яшин — футболист, Месси, Роналду, актеры: Джонни Депп, Роберт Дауни-младший, Безруков, Боярский, Хабенский, Бриджит Бардо, Бельмондо, Софи Лорен. Есть автографы Горбачева и Путина, Жириновского, Зюганова, Миронова, Ангелы Меркель. Например, Меркель я писал в Бундестаг, по электронной почте, Путину писал на официальном сайте Кремля и потом мне глава нашего района на празднике вручал его автограф, — перечислил подросток.

Он добавил, что за раз отправляет около 25 писем, потом ждет ответы.

У Максима в коллекции есть автографы и звезд спорта, и политики, и кино. Фото: Максим Пухов.

У Максима в коллекции есть автографы и звезд спорта, и политики, и кино. Фото: Максим Пухов.

— Из 25 ответы приходят на 7, остальные либо не доходят, либо кто-то отвечать не хочет. Лично автографы тоже брал, например, когда к нам в Краснозерку приезжал губернатор Андрей Травников. В Новосибирске, когда был, на футбол ходил, я у «Спартака» брал автографы: тренеров и вратарей. У меня есть автографы всего состава «Зенита», «Спартака», «Локомотива». Некоторые автографы футболистов я по обмену получил от коллекционеров из России обменял. Также у меня сестра родная старшая живет в Австрии, я, когда к ней ездил, тоже удалось взять автографы у футболистов, — отмечает Максим, добавляя, что, например, у Егора Крида и Тимати — никогда не будет брать автограф, не считает их достойными.

Подросток добавил, что есть у него и мечта — ему хотелось бы получить автограф актера, который погиб — Александра Дедюшко.

— Кто-то брал его автограф при жизни, может можно будет как-нибудь купить, — поделился Максим.

Подросток мечтает получить автограф погибшего актера - Александра Дедюшко. Фото: Максим Пухов.

Подросток мечтает получить автограф погибшего актера - Александра Дедюшко. Фото: Максим Пухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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