2019-02-23T14:53:37+03:00
Общество

«Черные подснежники»: новосибирец возмутился культурой собачников в Кировском районе

Житель Новосибирска выразил недовольство отношением владельцев собак к своему двору и соседям
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряк возмутился отношением владельцев собак к своему двору. Фото: Алексей Александров.Сибиряк возмутился отношением владельцев собак к своему двору. Фото: Алексей Александров.
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Сейчас, пока на улице ощущается заметное потепление, вместе с подтаявшим снегом вылезли и заметные глазу проблемы, а именно — собачьи экскременты, которые остаются после выгула домашних питомцев во дворе дома в Кировском районе.

— Немного о культуре. Это двор между домами 15 и 13 на улице Виктора Уса. Я сам собаковод, но то что я увидел в этом дворе возмутило меня до глубины души... Полное неуважение к своим питомцам и к, как ни странно, детям, — рассказал на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Александров.

Возмущенного сибиряка поддержали и пользователи соцсетей. Вот что они пишут по этому поводу:

— У нас на Родниках аналогичная картина. Печаль. Люди себя не уважают — ведь они здесь живут! — поддерживает один.

— Там из окон пакеты с мусором выкидывать считается нормальным, что удивляться собачьим экскрементам? — добавляет второй.

— А уж сколько такого в Таиланде, не говоря уж про Индию. В РФ еще цивилизованно, так что зря возмущаетесь, — вступается третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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