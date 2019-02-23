«Счастливый» номер: в Центральном районе из салона троллейбуса повалил дым
Инцидент произошел сегодня, 23 февраля в Центральном районе. Вставший троллейбус затруднил проезд для транспорта на перекрестке.
— На пересечении Красного проспекта и улицы Советской стоит троллейбус маршрута № 13 полный дыма в салоне. Причины происшествия неизвестны, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидец добавил, что троллейбус затруднил поворот на Советскую. О пострадавших информации нет.
Пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить на тему транспорта в Новосибирске. Вот что об этом пишут комментаторы:
— Этот троллейбус свой ресурс лет 30 назад отработал, психанул и самоуничтожился, — шутит один.
— Троллейбус остынь, прошу тебя не нужно так закипать. Просто ты на нервах весь,- добавляет второй.
— Дрова загорелись,- отмечает третий.
— Надо утилизировать старые троллейбусы, — предлагает четвертый.
Троллейбус задымился в центре города..
ИСТОЧНИК KP.RU