«Счастливый» номер: в Центральном районе из салона троллейбуса повалил дым

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-23T14:12:09+03:00

Троллейбус встал на перекрестке, чем затруднил проезд другим машинам. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня днем в центре задымился троллейбус со «счастливым» номером 13

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Инцидент произошел сегодня, 23 февраля в Центральном районе. Вставший троллейбус затруднил проезд для транспорта на перекрестке.

— На пересечении Красного проспекта и улицы Советской стоит троллейбус маршрута № 13 полный дыма в салоне. Причины происшествия неизвестны, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что троллейбус затруднил поворот на Советскую. О пострадавших информации нет.

Пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить на тему транспорта в Новосибирске. Вот что об этом пишут комментаторы:

— Этот троллейбус свой ресурс лет 30 назад отработал, психанул и самоуничтожился, — шутит один.

— Троллейбус остынь, прошу тебя не нужно так закипать. Просто ты на нервах весь,- добавляет второй.

— Дрова загорелись,- отмечает третий.

— Надо утилизировать старые троллейбусы, — предлагает четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693657" frameborder="0"></iframe> Троллейбус задымился в центре города..

ИСТОЧНИК KP.RU