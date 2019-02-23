ЧП в кинотеатре: в «Космосе» рухнувшая стена раздавила рабочего

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-23T11:14:14+03:00

Во время ремонтных работ под бетонной плитой погиб рабочий. Фото: МАСС.

В кинотеатре «Космос» в Калининском районе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, погиб рабочий

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Смертельный случай произошел вчера, 22 февраля в ремонтируемом сейчас кинотеатре «Космос».

— Вчера ближе к вечеру, в 17:50 на телефон оперативного дежурного поступила информация об рухнувшей бетонной плите в здании кинотеатра «Космос» на улице Б. Хмельницкого, где сейчас ведется ремонт. В результате обрушения, плитой придавило рабочего,- рассказали в пресс-службе МАСС.

На место происшествия срочно выехал экипаж спасателей. На месте уже работали спасатели СПСЧ. Для того, чтобы вытащить тело, надо было поднять две бетонные плиты.

— С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под бетонной конструкции. На вид мужчине около 40 лет. Он погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью, — отметили в ведомстве.

Тело мужчины было передано полиции и бригаде врачей «скорой помощи». Обстоятельства происшествия также уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU