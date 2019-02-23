2019-02-23T11:14:14+03:00
Происшествия

ЧП в кинотеатре: в «Космосе» рухнувшая стена раздавила рабочего

В кинотеатре «Космос» в Калининском районе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, погиб рабочий
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Во время ремонтных работ под бетонной плитой погиб рабочий. Фото: МАСС.Во время ремонтных работ под бетонной плитой погиб рабочий. Фото: МАСС.
Изменить размер текста:

Смертельный случай произошел вчера, 22 февраля в ремонтируемом сейчас кинотеатре «Космос».

— Вчера ближе к вечеру, в 17:50 на телефон оперативного дежурного поступила информация об рухнувшей бетонной плите в здании кинотеатра «Космос» на улице Б. Хмельницкого, где сейчас ведется ремонт. В результате обрушения, плитой придавило рабочего,- рассказали в пресс-службе МАСС.

На место происшествия срочно выехал экипаж спасателей. На месте уже работали спасатели СПСЧ. Для того, чтобы вытащить тело, надо было поднять две бетонные плиты.

— С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под бетонной конструкции. На вид мужчине около 40 лет. Он погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью, — отметили в ведомстве.

Тело мужчины было передано полиции и бригаде врачей «скорой помощи». Обстоятельства происшествия также уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Когда идешь домой с работы»: молодой парень устроил зажигательные танцы в новосибирской подземке
«Бросили в сугроб вдоль дороги»: сибиряк пожаловался на мусор, который валится из переполненных контейнеров
Взялся за оружие: Локоть брутально поздравил новосибирцев с Днем защитника Отечества
Лежал без сознания: новосибирцы выкатили из гаража заведенную машину с парнем внутри
Новосибирцев предупреждают: ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей к 23 февраля
Погода на день в Новосибирске: 23 февраля будет пасмурно и без осадков
«Лишить прав пожизненно»: сибирячка на иномарке сбила пенсионерку в ледовом городке
Выйти из тени: сибирячка устроила фантастическую фотосессию для скромницы
Никто не хотел помогать вдовам ветеранов: спасатели почистили крыши домов пожилых людей
Первый раз на поводке: фото щенков из приюта заставят вас смеяться
Арест на два месяца: топ-менеджера клиники Мешалкина отправили в СИЗО
Сорок человек заражены: в Новосибирске рассказали о вспышке кори
Татуировка на шее и пирсинг в носу: в Новосибирске ищут пропавшую пять дней назад мать двоих детей
Брачный сезон открыт: птицы в новосибирском зоопарке строят гнезда и готовятся к рождению птенцов
Смерть на скорости 82 км/ч: новосибирец получил срок в колонии за сбитую на «зебре» женщину
Жесткие разборки: сибирячка проткнула бывшему мужу глаз осколком банки
Новосибирские врачи спасли подростка с ДЦП от тяжелой пневмонии
Сыграли на опережение: рекомендованный президентом механизм соцподдержки работает в Новосибирской области 8 лет
Всем прилично досталось: вандалы ночью разбили четыре машины в Ленинском районе
Монеты или кольца? Выбирайте оригинальный подарок от Россельхозбанка к предстоящим праздникам
«Противник тучности»: сибирячке грозит до 7 лет тюрьмы за продажу опасных веществ в фитнес-клубе
Признать банкротом: московская компания подала иск на новосибирскую New York Pizza за долг в 4 миллиона рублей
Погода на день в Новосибирске: 22 февраля немного похолодает
Прокуратура проверит новосибирскую школу, где ребенка заставили ходить в одних носках