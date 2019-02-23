«Когда идешь домой с работы»: молодой парень устроил зажигательные танцы в новосибирской подземке

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-23T10:25:36+03:00

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Молодой сибиряк устроил танцы в пешеходном переходе метро, на платформе и даже в вагоне. Веселое видео под названием «Когда в пятничку идешь домой с работы» с танцующим в новосибирском метро парнем появилось в группе nsk.54 в Инстаграме. Поднимающее настроение видео вызвало бурю позитивных эмоций среди земляков, вот что они пишут в комментариях:

— Какой позитивный и хороший парень. Молодец,- поддерживает один.

— Красавчик! Жить нужно легко,- соглашается второй.

— Ну наконец-то! А то вечно с угрюмыми лицами все ходят! — добавляет третий.

— В пятницу с работы люди не так идут, а летят, — отмечает пятый.

— Огонь! В Новосибирске самые талантливые люди,- восхищается четвертый.

— Весна рядом, обострение начинается!!!! — замечает шестой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693636" frameborder="0"></iframe> Молодой сибиряк устроил веселые танцы в новосибирском метро..

ИСТОЧНИК KP.RU