2019-02-23T10:25:36+03:00
Общество

«Когда идешь домой с работы»: молодой парень устроил зажигательные танцы в новосибирской подземке

Молодой человек поднял настроение пассажирам своими жаркими танцами в новосибирском метро
Надежда ЯРКОВА
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Молодой парень устроил веселые танцы в метро. Стоп-кадр с видео instagram.com/nsk.54.Молодой парень устроил веселые танцы в метро. Стоп-кадр с видео instagram.com/nsk.54.
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Молодой сибиряк устроил танцы в пешеходном переходе метро, на платформе и даже в вагоне. Веселое видео под названием «Когда в пятничку идешь домой с работы» с танцующим в новосибирском метро парнем появилось в группе nsk.54 в Инстаграме. Поднимающее настроение видео вызвало бурю позитивных эмоций среди земляков, вот что они пишут в комментариях:

— Какой позитивный и хороший парень. Молодец,- поддерживает один.

— Красавчик! Жить нужно легко,- соглашается второй.

— Ну наконец-то! А то вечно с угрюмыми лицами все ходят! — добавляет третий.

— В пятницу с работы люди не так идут, а летят, — отмечает пятый.

— Огонь! В Новосибирске самые талантливые люди,- восхищается четвертый.

— Весна рядом, обострение начинается!!!! — замечает шестой.

Молодой сибиряк устроил веселые танцы в новосибирском метро..

ИСТОЧНИК KP.RU

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