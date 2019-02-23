«Когда идешь домой с работы»: молодой парень устроил зажигательные танцы в новосибирской подземке
Молодой сибиряк устроил танцы в пешеходном переходе метро, на платформе и даже в вагоне. Веселое видео под названием «Когда в пятничку идешь домой с работы» с танцующим в новосибирском метро парнем появилось в группе nsk.54 в Инстаграме. Поднимающее настроение видео вызвало бурю позитивных эмоций среди земляков, вот что они пишут в комментариях:
— Какой позитивный и хороший парень. Молодец,- поддерживает один.
— Красавчик! Жить нужно легко,- соглашается второй.
— Ну наконец-то! А то вечно с угрюмыми лицами все ходят! — добавляет третий.
— В пятницу с работы люди не так идут, а летят, — отмечает пятый.
— Огонь! В Новосибирске самые талантливые люди,- восхищается четвертый.
— Весна рядом, обострение начинается!!!! — замечает шестой.
Молодой сибиряк устроил веселые танцы в новосибирском метро..
ИСТОЧНИК KP.RU