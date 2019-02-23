2019-02-23T09:56:58+03:00
Общество

«Бросили в сугроб вдоль дороги»: сибиряк пожаловался на мусор, который валится из переполненных контейнеров

В поселке Новосибирской области мусор из контейнеров не вывозили уже два месяца
Надежда ЯРКОВА
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По словам сибиряка, из-за неочищенных от снега дорог мусоровоз не может подъехать к контейнерам.По словам сибиряка, из-за неочищенных от снега дорог мусоровоз не может подъехать к контейнерам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Очередная проблема с вывозом мусора теперь коснулась и жителей Пашино в Новосибирской области — жители жалуются, что мусор из контейнеров не вывозят уже как два месяца.

— В конце декабря 2018 года по просьбе жильцов частного сектора микрорайона Пашино, нам были установлены контейнеры для бытового мусора. В итоге в сугроб вдоль дороги бросили 4 контейнера по улице Магистральный, 7-ой переулок, — рассказал в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» местный житель Роман Калгин.

Он добавил, что прошло буквально два месяца, а мусор не кто не убирает, хотя буквально в 30 метрах находятся контейнеры многоквартирных домов, там чистота и порядок.

— Снег тоже не чистят, мусоровоз с очень большим трудом забрал сегодня мусор. Просто страшно представить, что будет весной, когда снег растает, — возмущается сибиряк, отметив, что в 300 метрах находятся детский сад и поликлиника.

Отметим, что с начала 2019 года новосибирцы активно жалуются на кучи неубранного мусора во дворах. При этом теперь вывоз мусора во всех регионах перешел в раздел коммунальных услуг. За работой системы следит региональный оператор, а тариф на одного человека составляет около 100 рублей в месяц.

Мусор из контейнеров не вывозили уже два месяца. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мусор из контейнеров не вывозили уже два месяца.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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