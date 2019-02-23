Взялся за оружие: Локоть брутально поздравил новосибирцев с Днем защитника Отечества
Анатолий Локоть предстал для новосибирцев в новом амплуа, взяв в руки оружие, чтобы поздравить горожан с праздником — Днем защитника Отечества.
На видео, которое появилось на его личной странице в соцсетях, Анатолий Локоть с ловкостью обращается с оружием, стреляя по мишеням.
— Всех вас поздравляю с праздником! С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, так долгое время назывался этот праздник. Я думаю, эти слова родные для многих новосибирцев. Наш город всегда был опорой государства, всегда создавал самое лучшее в мире оружие. Я желаю всем, чтобы в этот день мы видели рядом только родные и близкие лица, чтобы мы в самом прекрасном свете вспоминали лучшие годы нашей жизни, когда мы служили в армии, — пожелал Локоть сибирякам в видео поздравлении.
Поздравление от мэра набрало уже более 62 000 просмотров.
Брутальное поздравление мэра Локтя новосибирцев с Днем защитника Отечества..
ИСТОЧНИК KP.RU