Лежал без сознания: новосибирцы выкатили из гаража заведенную машину с парнем внутри

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-23T07:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Прохожие заметили в гараже заведенную машину и молодого человека в ней, и тут же позвонили спасателям.

— В пятницу, 22 февраля в 9:52 утра на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о том, что на улице Широкая в гараже находится заведенный автомобиль. Через замочную скважину очевидцы наблюдают человека, который находится в автомобиле без сознания, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На место происшествия оперативно выехал экипаж спасателей и уже через 15 минут они были на месте. К этому времени родственники мужчины и владельцы соседних гаражей уже сумели открыть двери гаража самостоятельно и выкатили автомобиль на улицу, но мужчина оставался еще в автомобиле.

— Спасатели осмотрели молодого человека 1999 года рождения, у него присутствовали признаки жизни. Его перенесли в машину «скорой помощи» для экстренной транспортировки. Спасенного молодого человека увезли в 34-ю городскую больницу, — добавили в ведомстве.

Молодой человек находился в гараже без сознания. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU